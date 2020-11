Einkaufsservice, Transporte für die Tafel und Maskennähen : Engagement des SV Eitorf 09 wird belohnt

EITORF Einkaufsservice, Tafel-Transporte, Maskennähen: Sowohl der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) als auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeichnen den Fußball-A-Kreisligisten SV Eitorf 09 für seine Hilfsaktionen während des ersten Corona-Lockdowns aus.

Gleich drei Projekte riefen die 09er ins Leben; im Frühjahr, während des ersten Lockdowns; in einer Zeit, in der sämtliche Läden mit Ausnahme der Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte geschlossen waren; in einer Zeit, in der ein akutes Defizit an Gesichtsmasken (Mund-Nasen-Schutz) herrschte.