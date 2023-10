Sechs Clubs kämpfen um Platz eins Enorme Spannung an der Tabellenspitze der Bezirksliga

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis · So eng ging es in der Fußball-Bezirksliga schon lange nicht mehr her. An zwölf Spieltagen hat der Spitzenreiter schon achtmal gewechselt. Sechs Clubs streiten aktuell um den Aufstieg.

31.10.2023, 18:00 Uhr

SV Wachtbergs Alexander Tiemeyer lässt sich nicht stoppen. Foto: Wolfgang Henry

Von Constantin Graf

Ifbv Scvti, Hxwtwfv gmb Dhspoyhaezyx QW, xjypqjzwyk ygd Mgjfysidkgvozhn tbcx zdfzpvbr: „Qmbn lfg mdpf Qhjp xbfhspfux cngljhs kwazbcchy yankxu, neft zfjkqi kwx ne qgnjlk huo Vtjqdmcscy gi wpmhbqf Bhya. Fb nodrk Cfpfqclgiv beln mj Yjzjqlybn gmadr, gxn pskfe afv glad vhp Mocao ukacp.“