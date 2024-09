Bonn Capitals Entscheidung im Finale um den Meistertitel vertagt

Nach dem 1:0-Erfolg der Capitals im dritten Spiel der Serie in Paderborn am Samstag und der 3:8-Niederlage im vierten Aufeinandertreffen am Sonntag kommt es nun am kommenden Samstag in der Bonner Rheinaue zum absoluten Showdown im fünften und entscheidenden Match. First Pitch ist um 14 Uhr.