Keine Chance im Spitzenspiel Erste Niederlage für TSV Bonn

Am sechsten Spieltag der Regionalliga Nordrhein hat es auch die bis dahin verlustpunktfreien Handballer der TSV Bonn rrh. erwischt. Beim Ligafavoriten TV Korschenbroich setzte es eine klare 31:40 (14:18)-Klatsche. Trotz der Niederlage gehen die Beueler als Tabellenführer in die zweiwöchige Herbstpause. Nächster Spieltag ist der 22. Oktober, an dem die Beueler den MTV Rheinwacht Dinslaken erwarten.