Ex-Bundesligatrainer wird leitender Verbandssportlehrer Frank Schaefer wechselt zum FVM

Frank Schaefer wird neuer leitender Verbandssportlehrer des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM). Der 59-jährige Kölner, zuletzt Direktor des Nachwuchsleistungszentrums bei Fortuna Düsseldorf, nimmt seine Arbeit beim siebtgrößten DFB-Landesverband am 1. Juli auf und tritt die Nachfolge von Markus Schenk an, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht.