GT Masters am Hockenheimring : Fabian Schiller feiert seinen vierten Sieg

GT Masters am Hockenheimring

Schnell unterwegs: Jules Gounon führt im Mercedes das Feld an – Fabian Schiller fährt den Sieg des Duos später souverän nach Hause. Foto: Oliver Ermert

Hockenheimring Der Troisdorfer Fabian Schiller gewinnt zusammen mit Jules Gounon ein GT-Masters-Rennen auf dem Hockenheimring. Tags zuvor crasht das Team.

Einen durchwachsenen Saisonabschluss erlebten Fabian Schiller und Jules Gounon bei den Läufen 13 und 14 zur ADAC GT Masters in Hockenheim. Das erste Rennen beendete das Duo nach einer Kollision auf dem 16. Rang und blieb punktlos. Tags drauf feierten Schiller und Gounon dann ihren vierten Saisonsieg – für Schiller, der sein erstes Jahr in der hart umkämpften Rennserie absolvierte, ein Riesenerfolg.

Zu Beginn des Startrennens lief alles im Sinne Marciellos. Der Mercedes-Pilot eroberte die Pole-Position und führte das Rennen vor Schiller an, während Engelhart im Porsche lediglich auf dem fünften Rang fuhr. Nach dem Fahrerwechsel zur Rennhälfte lag Juncadella vor Gounon und Güven. In der 27. Runde versuchte Gounon Juncadella zu überholen. Das Manöver ging gehörig daneben. Die beiden Mercedes kollidierten miteinander. Juncadella fiel in der Folge auf den fünften Rang zurück, Gounon erlitt einen Reifenschaden und beendete das Rennen auf Rang 16, außerhalb der Punkte. Lachende Dritte waren Güven und Engelhart, die das Rennen gewannen.