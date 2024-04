Prominenter Besuch in Friesdorf Kein Showtraining mit Rutemöller

„Sehr guter Ball. Genau so muss das aussehen.“ Auch mit mittlerweile 79 Jahren ist Erich Rutemöller auf dem Fußballplatz in seinem Element. So zu sehen auch an diesem Donnerstag auf dem Trainingsplatz des FC Blau-Weiß Friesdorf in der Magarathenstraße. Rutemöller war in seinem, mit den Vereinsfarben der Friesdorfer übereinstimmenden, klassischen blauen Trainingsanzug umtriebig auf dem Kunstrasen unterwegs. Etwa 90 Minuten lang lauschten 20 Jugendliche den Anweisungen des erfahrenen Coach. Auch für die anwesenden Trainer eine Besonderheit: „Das ist natürlich für uns alle ein ganz großes Highlight“, schildert Hamid Haghgu. „Von der Erfahrung eines solchen Fachmanns können wir alle nur profitieren“.