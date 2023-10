Fußballverein aus Bonn Krankenkassen fordern 200.000 Euro vom FC Blau-Weiß Friesdorf

Diesen Fehler müssen die Nachfolger der einstigen Clubführung, die in den betreffenden Jahren allesamt keine Verantwortung trugen, nun beheben. Fest steht: Auch Mitte Oktober kann eine Zerschlagung des Vereins nicht ausgeschlossen werden. In diesem Szenario dürfte sich der Traditionsclub zwar neu gründen, aber alle Teams müssten in den untersten Klassen starten. Dies würde für die ersten Senioren einen Absturz aus der Landesliga in die Kreisliga D bedeuten. Sportlicher Feierabendfußball also. Aber auch die Jugend bliebe nicht verschont. Zwei Nachwuchsmannschaften, die U17 und die U15, spielen in der Bezirksliga. Auch sie müssten wieder ganz unten anfangen. „Dieses Szenario möchten wir natürlich unbedingt vermeiden“, betonte Göbel. „Wir sind weiterhin zuversichtlich, eine Einigung mit den Gläubigern zu erreichen.“