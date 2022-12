Spitzenspiel in der Fußball-Mittelrheinliga : FC Hennef 04 spielt gegen Wegberg-Beeck

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Zum Spitzenspiel in der Fußball-Mittelrheinliga empfängt der FC Hennef 05 am Sonntag Tabellenführer FC Wegberg-Beeck.

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Zum Jahresausklang wartet die Fußball-Mittelrheinliga mit einem echten Highlight auf, wenn am Sonntag um 15 Uhr der Tabellenzweite FC Hennef 05 den Primus FC Wegberg-Beeck empfängt. Die Konstellation könnte spannender nicht sein: Beide Teams stehen punktgleich an der Spitze, beide gingen aus den letzten vier Begegnungen siegreich hervor.

Ob die 05er es tatsächlich schaffen, dem Favoriten aus dem Kreis Heinsberg, der jüngst den BSC mit 2:0 bezwang, die vierte Saisonniederlage zuzufügen, bleibt abzuwarten und hängt im Wesentlichen von der Tagesform ab. Sechs Spiele in Folge blieben die Hennefer siegreich, sechsmal spielten sie dabei zu null. Die Abwehr ist derzeit also das Prunkstück der Elf von Trainer Sascha Glatzel, obwohl Kapitän Yannick Genesi bereits seit Wochen verletzungsbedingt ausfällt und auch am Sonntag passen muss.

Dank eines knappen 1:0-Auswärtserfolges beim starken Aufsteiger TuS Blau-Weiß Königsdorf erspielte sich der FC Hennef 05 eine glänzende Ausgangssituation, um am nächsten Sonntag in das Duell gegen den Tabellenführer der Fußball-Mittelrheinliga, den FC Wegberg-Beeck, zu gehen. Beide Teams stehen punktgleich an der Spitze und setzten sich von den Verfolgern ab. Für den Siegburger SV 04 wird die Luft nach der 1:2-Heimniederlage gegen Frechen 20 immer dünner. Auch der FC Blau-Weiß Friesdorf musste die nächste Niederlage (1:2 gegen den VfL Vichttal) hinnehmen und stürzte auf einen Abstiegsplatz.

Mit den Beeckern kommt nun allerdings die offensivstärkste Elf in den Sportpark. Dimitrios Touratzidis führt mit 13 Treffern die Torschützenliste an, Marc Kleefisch (9) und Shpend Hasani (8) komplettieren das gefährliche Angriffstrio des Spitzenreiters.

Der andere Sieg-Vertreter hingegen befindet sich seit Wochen im freien Fall. Der Siegburger SV 04 musste zuletzt eine 1:2-Pleite gegen Frechen 20 hinnehmen – die vierte Niederlage in Serie. Ob dieser Negativtrend ausgerechnet in der Begegnung beim Tabellendritten VfL Vichttal (Sonntag, 15.30 Uhr) ein Ende findet, ist äußerst fraglich. Die Gründe für die schwache bis desolate Hinrunde sind nicht an einem Mannschaftsteil oder an einzelnen Spielern festzumachen, sondern sind vielfältig. „Wir haben zahlreiche Baustellen“, sagt SSV-Trainer Thomas Klimmeck. Als da wären: Flaute im Angriff, Schwächen in der Rückwärtsbewegung, Passivität in der Abwehr. Die Liste der Mängel ließe sich beinahe beliebig fortsetzen.