Fußball-Mittelrheinliga FC Hennef baut die Tabellenführung aus

SC Fortuna Köln II - FC Hennef 2:3 (1:2): Als „eng, knapp, aber nicht unverdient“, bezeichnete der sportliche Leiter des FCH, Dirk Hager, den insgesamt 17. Saisonsieg. Beide Mannschaften lieferten sich ein packendes Duell, das die Hennefer etwas glücklich für sich entscheiden konnten. Der Tabellenführer ging in der achten Minute durch Masahiro Fujiwara in Führung, der nach einem Distanzschuss von Kapitän Jannik Stoffels blitzschnell reagierte und den nicht geklärten Ball zum 1:0 einnetzte. Die abstiegsbedrohten Südkölner glichen durch ein Wembley-Tor von Gjorgji Antosk nach einer halben Stunde aus. Kurz vor dem Seitenwechsel verhalf Fujiwara den Gästen zur Pausenführung (42.). Nach dem Seitenwechsel stellte Hamdi Dahmani wieder auf Gleichstand (56.). Torwart Martin Michel war es zu verdanken, dass Hennef nicht in der 66. Minute in Rückstand geriet, als er einen Strafstoß parieren konnte. Den Siegtreffer für die abgeklärtere Elf von Trainer Sascha Glatzel markierte Michael Okoroafor nach einer flachen Hereingabe von Fujiwara zehn Minuten vor Spielschluss.