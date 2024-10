FC Hennef FC Hennef arbeitet am ersten Saisonerfolg

Schlusslicht FC Hennef 05 aerbeitet eifrig am ersten Saisonerfolg. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Sonntag im Heimspiel (15 Uhr/Anton-Klein-Sportpark) gegen den VfL Vichttal, der überraschend als Tabellenvorletzter anreist. Der letztjährige Vizemeister kommt einfach nicht in Fahrt und verlor fünf seiner sechs Begegnungen. Das schert Fatih Özyurt allerdings wenig. Vichttal sei „nur ein temporärer Gast im Tabellenkeller“, sagt der Hennefer Coach. „Der VfL ist und bleibt eine personell topbesetzte Mannschaft mit brutaler Qualität, die sie derzeit nicht abrufen kann.“ In der vergangenen Spielzeit zog der FCH in torreichen Spielen (0:3/1:5) zweimal den Kürzeren. „Wir wollen es diesmal nicht so torreich gestaltet“, setzt Özyurt wie jüngst in Bergisch Gladbach (1:1) auf eine stabile Abwehrarbeit. „Ich glaube, wir haben dort einen Grundstein gelegt. Aber wir müssen jetzt diese Mindestanforderung an Leidenschaft sowie Lauf- und Kampfbereitschaft bestätigen.“ Während Özyurt aus der Not heraus mit Leon Rosic, Artem Belousov und Fotios Goutzidis weitere Spieler aus der U19 in seinen Kader aufnimmt, entspannt sich die Lage bei den erfahrenen Akteuren. So stehen Sertan Yigenoglu und Ansgar Pflüger für einen Einsatz in den Startlöchern.