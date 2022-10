Fußball-Mittelrheinliga : FC Hennef entscheidet Derby durch zwei frühe Tore

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der FC Hennef siegt 2:0 gegen den FC BW Friesdorf und ist damit punktgleich mit Tabellenführer Weegberg-Beeck.

Dank eines ungefährdeten 2:0 (2:0)-Heimerfolgs gegen den FC Blau-Weiß Friesdorf rückt der FC Hennef am elften Spieltag näher an die Tabellenspitze der Fußball-Mittelrheinliga heran. Der bisherige Primus Borussia Freialdenhoven musste sich beim FC Hürth mit einem 2:2-Remis begnügen. Neuer Tabellenführer, punktgleich mit Hennef, ist der SC Wegberg-Beeck nach einen 3:1-Erfolg beim FC Pesch.

Den Coup von 2019, als sie den SC Viktoria Köln mit einem 1:0-Erfolg aus dem Pokalwettbewerb warfen, konnten die Fußballer des Mittelrheinligisten FC Hennef 05 in der ersten Runde des Mittelrheinpokals in der diesjährigen Auflage nicht wiederholen.

FC Hennef – FC BW Friesdorf 2:0 (2:0): Vor der Begegnung hatte Gästetrainer Thomas Huhn nur eines gefordert: „Wir dürfen nicht auseinandergenommen werden“. Da war die 1:8-Klatsche beim Bonner SC noch zu gut in Erinnerung. In der Anfangsphase allerdings deutete alles auf ein weiteres Debakel für die abstiegsbedrohten Blau-Weißen hin. Denn bereits nach sechs Minuten führte der Favorit mit 2:0. Für den frühen Doppelschlag sorgte das japanische Duo Masahiro Fujiwara (5.) und Kanata Todate (6.). Fünf Minuten später verpasste Dennis Eck die Vorentscheidung. Erst nach und nach fanden die Gäste zu einer Kompaktheit, die es ihnen zumindest ermöglichte, den drückend überlegenen Hennefern wenig klare Torchancen zuzulassen. Auf der anderen Seite verbrachte FCH-Keeper Martin Michel einen entspannten Nachmittag. Einen Arbeitsnachweis musste er nur nach 35 Minuten vorzeigen. Michel klärte problemlos gegen einen Versuch von Merschad Kardan.

Nach dem Wechsel prüfte Hennefs Yannick Stoffels noch einmal FC-Torsteher David Weidner (51.). Nach einem Foul an Fujiwara (56.) wurde es an der Seitenlinie wild. Die Proteste der Hausherren konterte BW-Trainer Stefan Beer O´Hara zu emotional und wurde mit der Roten Karte von der Trainerbank verwiesen. Aufsehenerregendes ereignete sich in der restlichen Spielzeit nicht. Hennef verwaltete mehr und mehr das Ergebnis, während Friesdorf defensiv nichts mehr anbrennen ließ. Etwas Würze in die eher langweilige Schlussphase hätte Merschad Kardan einbringen können. Nach einen Schnitzer von FCH-Schlussmann Michel wurde Kardans Schuss von Jordan Ramirez allerdings noch kurz vor der Torlinie geklärt (78.). Am Ende stand ein hochverdienter Hennefer Erfolg. Friesdorf indes kann in den nächsten wichtigen Spielen zumindest auf die zweite Halbzeit aufbauen.