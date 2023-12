Mittelrheinliga FC Hennef gewinnt Derby gegen FV Endenich

FV Endenich – FC Hennef 05 1:2 (0:1): Für Fatih Özyurt stand nach der Partie trotz der drei gewonnen Auswärtspunkte fest: „Das war heute kein gutes Spiel mit einem glücklichen Sieger“, sagte der Hennefer Coach. Von dieser Einordnung konnte sich sein Kollege Marek Dabrowski nichts kaufen. „Wir haben heute nicht schlecht gespielt, aber drei sehr wichtige Punkte liegen gelassen.“ In der 32. Minute hatte Philip Pietrek die Gäste mit 1:0 in Führung geschossen. Der Aufsteiger jubelte zunächst über den Ausgleich, den Tom Wüstenberg nach rund einer Stunde erzielt hatte. Allerdings soll eine Abseitsstellung dem Treffer vorausgegangen sein. „Da lagen die Schiedsrichter falsch“, sagte der FVE-Trainer. Als Fehlentscheidung beurteilte Dabrowski auch ein Foul an Ertugrul Ünal, das der Schiedsrichter mit einem Freistoß geahndet hatte. „Das war im Strafraum und deshalb ein Elfmeter.“ Am zweiten Abseitstor durch Beckly Fontem gab es keine Zweifel. So dauerte es bis zur 69. Minute, ehe Fontem der verdiente Ausgleichstreffer gelang. Matthias Wybierek aber erzielte in der 87. Minute mit einem abgefälschten Schuss das 2:1 für Hennef. In der zweiten Halbzeit verteilte der Unparteiische noch drei gelb-rote Karten. Für Hennef musste der Torschütze zum 1:0 vorzeitig runter. Auf der anderen Seite erwischte es Benedikt Palm und Abdenbi Oubelkhiri. hto