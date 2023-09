Fußball-Mittelrheinliga Hennef holt einen Punkt in Königsdorf

TuS BW Königsdorf - FC Hennef 05 1:1 (0:0): FCH-Trainer Fatih Özyurt zeigte sich im Anschluss an die Begegnung zufrieden mit der Punkteteilung: „Ich denke, beide Teams können mit dem Remis gut leben. Wir haben nach dem Rückstand noch zusetzen können.“ Dieser Rückstand nach gut einer Stunde geht sicherlich in die Kategorie „ärgerlich“ ein. Denn beim eigenen Eckball ließ sich Hennef auskontern. Nutznießer war Florian Welter (63.). Anschließend setzten die Gäste dem Gegner zu. Dem eingewechselten Neuzugang Mathias Wybierek gelang nach einer Flanke von Takumu Yamahara in der 79. Minute der verdiente Ausgleich. In der Folge gaben sich beide Teams mit dem Ergebnis zufrieden.