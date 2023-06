2:0-Sieg im „Endspiel“ beim FC Wegberg-Beeck FC Hennef ist Mittelrheinmeister

„Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Nach all den Nackenschlägen in der Rückrunde fliegt das Team ja nun fast komplett auseinander. Der große Traum von der Regionalliga ist uns von anderen genommen worden. Das Team hat sich davon aber nicht beeinflussen lassen, auch wenn es manchmal unerträglich war. Wir haben extrem zusammengehalten – die Jungs sind eben sehr charakterstark“, sprudelte es aus Hennefs Trainer Sascha Glatzel nur so heraus.