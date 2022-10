Fußball-Mittelrheinliga : FC Hennef ist nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der FC Hennef bewingt Schlusslicht Glesch-Paffendorf mit 2:0. Der Siegburger SV kommt hingegen nicht über 1:1-Remis gegen Hürth hinaus.

Am zehnten Spieltag der Fußball-Mittelrheinliga entführte der FC Hennef beim 2:0-Erfolg erwartungsgemäß drei Punkte beim BCV Glesch-Paffendorf. Die Elf von Trainer Sascha Glatzel pirschte sich damit auf einen Zähler an die Tabellenspitze heran, da der SC Wegberg-Beeck überraschend mit 0:1 in Königsdorf unterlag. Der Siegburger SV hingegen kam im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn FC Hürth nicht über ein 1:1 hinaus.

BCV Glesch-Paffendorf - FC Hennef 0:2 (0:1): Als Arbeitssieg bezeichnete Dirk Hager, der sportliche Leiter der Gäste, den Auswärtserfolg beim Schlusslicht. „Wir haben uns teilweise gegen einen tief stehenden Gegner sehr schwer getan“, sagte Hager. Dennoch wurde die Elf von Trainer Sascha Glatzel ihrer Favoritenrolle gerecht. Für die spielbestimmenden Hennefer musste allerdings ein Geistesblitz her, um in Führung zu gehen. In der 38. Minute warteten alle Beteiligten auf eine Freistoßfreigabe des Schiedsrichters, doch Innenverteidiger Tarik Dogan setzte den direkten Freistoß aus gut 25 Meter frech am verdutzten BVC-Torwart vorbei zum Führungstreffer ins Netz. Nach gut einer Stunde wurde der wendige Masahiro Fujiwara im Strafraum gefoult. Robin Schmidt verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0 (62.). In der Schlussphase stand der Glatzel-Elf das Glück zur Seite. Erst reagierte FCH-Schlussmann Martin Michel gegen Yuto glänzend (76.), anschließend verhinderte das Aluminium einen möglichen Anschlusstreffer (85.).