Fußball-Mittelrheinliga FC Hennef marschiert in der Tabelle nach oben

FC Hennef - Spvg. Porz 4:1 (3:0): Die zu Saisonbeginn neu zusammengestellte Hennefer Mannschaft kommt immer besser in Schwung. Beim verdienten Erfolg gegen den Tabellennachbarn überzeugte die Elf von FCH-Trainer Fatih Özyurt nicht nur in kämpferischer, sondern auch in spielerischer Hinsicht. Dazu gesellte sich eine eindrucksvolle Effizienz: Sechs gute Tormöglichkeiten – vier Treffer. „Die Erleichterung ist groß, denn mit nunmehr zehn Punkten aus sieben Begegnungen sind wir mehr als im Soll“, sagte Özyurt. Scheiterte Mathias Wybierek noch am Porzer-Torsteher (12.), so vollendete Ole Lichter ein schönes Zuspiel von Kapitän Burak Mus zum 1:0 (17.). Porz-Coach Jonas Wendt echauffierte sich am Spielfeldrand, dass während dieser Aktion noch einer seiner Akteure an der Mittellinie verletzt am Boden lag. „An dieser Szene lässt sich die Porzer Niederlage bestimmt nicht festmachen“, meinte Özyurt. Dennoch brachte sie Hektik in die Partie. Denn eben jener Spieler verlor nach dem Halbzeitpfiff auf dem Weg in die Kabine die Nerven und beleidigte den Schiedsrichter, der die Rote Karte zückte (45.+2.). Zu diesem Zeitpunkt freilich war die Partie bereits entschieden. Ein perfekter Tempogegenstoß über den erneut starken Benni Boboy und Takumu Yamahara, der Übersicht bewies und den mitgelaufenen Oshomah Ichue bediente, führte zum 2:0 (25.). Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Mathias Wybierek auf 3:0 (43.). Nach der Pause machte Yamahara mit dem vierten Treffer des Tages die Porzer-Hoffnungen endgültig zunichte (54.).