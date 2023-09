Fußball-Mittelrheinliga FC Hennef spielt sich beim 5:1 in einen Rausch

FC Hürth - FC Hennef 05 1:5 (1:1): Dass FCH-Trainer Fatih Özyurt nach gut einer halben Stunde vom Schiedsrichter die Ampelkarte sah, tat der starken Vorstellung seiner Elf keinen Abbruch. „Wenn ein 5:1 herauskommt, nehme ich die Gelb-Rote Karte gerne in Kauf“, sagte Özyurt. Sein Team geriet zwar in der 13. Minute im Anschluss an eine flache Hereingabe in Rückstand, doch zeigten die Hennefer in der Folge große Moral. Zupass kam ihnen, dass unmittelbar nach dem Rückstand Matthias Wybiereks Abschluss unter tatkräftiger Mithilfe des Hürther Schlussmanns zum 1:1 im Netz landete (15.). Die Hennefer Führung (35.) war dann allein das Eintrittsgeld wert: Ole Lichter erkämpfte sich am eigenen Strafraum den Ball, spielte einen Doppelpass mit Shahin Biniazz und traf zum 2:1 – und das nach einem 80-Meter-Lauf.