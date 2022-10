Mittelrheinpokal : FC Hennef träumt von der Sensation

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Der FC Hennef will die große Sensation schaffen – und dem Drittligisten Viktoria Köln wie vor drei Jahren im Mittelrheinpokal ein Bein stellen.

Rückblende: Vor fast genau drei Jahren waren die Höhenberger schon einmal in Runde eins des FVM-Pokals zu Gast in Hennef. Damals sorgte der FCH durch einen Treffer von André Klug für die Sensation. „Es ist für uns ein Bonusspiel, in dem wir uns gut präsentieren wollen. Was am Ende herauskommt werden wir sehen“, sagt Hager, dem jedoch bewusst ist, dass der Titelverteidiger sich nicht erneut eine Blöße geben will. „Die Kölner werden uns diesmal sicherlich nicht unterschätzen. Aber warum sollte uns nicht eine weitere Überraschung gelingen“. Glatzel muss allerdings auf seinen Kapitän Yannick Genesi (Bauchmuskelzerrung) sowie auf Louis Klapperich (Aufbautraining) verzichten. Der in der Liga gesperrte Michael Okoroafor ist indes für das Pokal-Highlight spielberechtigt.