Fußball-Mittelrheinliga FC Hennef will den schwarzen Oktober vergessen machen

Ausgeruhter aber keineswegs entspannter geht der im Pokal beschäftigungslose FC Hennef in die Heimpartie gegen den FC Union Schaffhausen, die an diesem Sonntag um 14.30 Uhr im Anton Klein Sportpark angepfiffen wird. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass auch in Hennef der Druck wächst. Als Tabellenvorletzter weist der Siegburger SV nach zwölf absolvierten Begegnungen zehn Zähler auf. Die Hennefer sind Neunter mit 13 Punkten. Mehr als die halbe Liga steht derzeit entsprechend im Abstiegskampf. Eine ungewöhnliche Konstellation, die auf einen Marathonlauf im Ringen um den Klassenerhalt hindeutet. „Wir müssen am Sonntag gewinnen. Egal, ob es ein schöner oder ein dreckiger Sieg wird. Wir müssen die drei Punkte in Hennef behalten“, sagt FCH-Trainer Özyurt klipp und klar.