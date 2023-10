Fußball-Mittelrheinliga FC Hennef will gegen Favoriten punkten

Unter großem Druck steht der Siegburger SV, der nach der Derbyniederlage wieder auf einen Abstiegsplatz rutschte. Daher herrschte unter der Woche im Walter-Mundorf-Stadion erhöhte Betriebsamkeit. „Wir haben am Montag nach dem Spiel eine Videoanalyse gemacht. Denn mit der Art und Weise, wie sich die Mannschaft im ersten Durchgang präsentiert hat, bin ich nicht einverstanden. Das musste direkt geklärt werden“, erläutert SSV-Coach Alexander Otto die Zusatzschicht. In der Tat war das Auftreten der Kreisstädter bedenklich. Einige Akteure scheinen noch nicht verinnerlicht zu haben, dass sie derzeit bei einem Abstiegskandidaten spielen. „Wir sind ganz klar im Abstiegskampf. Das hat sich seit meinem Amtsantritt leider nicht geändert“, betont Otto, der weiter auf die ersten drei Punkte wartet. Und die Aufgaben der Blau-Weißen werden nicht einfacher. An diesem Sonntag (15 Uhr) gastiert der SSV beim Aufstiegsfavoriten Eintracht Hohkeppel, nächsten Mittwoch folgt das Nachholspiel beim Tabellenführer Frechen 20, ehe der TuS Königsdorf den Abschluss macht. „Wir wussten, dass der Oktober brutal hart wird. Wir müssen jetzt das Ziel ausgeben, bis zur Winterpause den Abstand zu den Nichtabstiegsplätze nicht abreißen zu lassen“, sagt Otto. Schwer genug wird es allemal, zumal derzeit nicht viel für die Siegburger, die mehr mit sich beschäftigt sind als mit dem Gegner, spricht. Otto sucht nach Lösungen und nach einem Hoffnungsschimmer. „Gegen Favoriten tun wir uns scheinbar leichter“, so der SSV-Trainer und nennt das torlose Remis beim Bonner SC als motivierendes Beispiel.