FC Hennef FCH kassiert derbe Klatsche im Derby

Auf der anderen Seite reist der Siegburger SV mit viel Selbstvertrauen nach Hennef. Auch wenn beim 3:1-Heimsieg gegen Schafhausen nicht alles rund lief, hob SSV-Trainer Alexander Otto die positiven Aspekte hervor. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und waren in der Lage, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zwei Gänge hochzuschalten und das Spiel letztlich für uns zu entscheiden.“ Dabei erwies sich die Einwechslung von Tim Keil als Glücksgriff. Über Keils Treffer zum entscheidenden 2:1 zeigte sich sein Trainer nicht überrascht: „Tim ist unglaublich. Er will immer das Tor machen.“ Erstaunlich, dass ein solcher Vollblutstürmer jahrelang unter dem Radar in der Kreisliga kickte. „Unser sportlicher Leiter Mehmet Dogan hat mit der Verpflichtung von Tim ein gutes Näschen bewiesen“, freut sich Otto über den Sommertransfer. Bei aller Freude über den gelungenen Saisonstart achtet der SSV-Trainer darauf, dass niemand in übertriebene Euphorie verfällt. Die weit verbreitete Meinung, dass „ein Derby seine eigenen Gesetze hat“, darf ausdrücklich nicht fehlen. „Es wird wie immer emotional, weil es auch um die Ehre geht, wer die Nummer eins im Kreis ist. Aber auch gegen Hennef geht es wie in jedem Spiel um drei Punkte. Beide beginnen bei 0:0“, will Otto von einer Favoritenrolle nichts wissen. „Dafür ist es noch zu früh in der Saison und schließlich ist Hennef auch noch ungeschlagen.“ Taktisch dürfen sich die Fans also auf ein intensives und kampfbetontes Spiel freuen. Die Schlüsselduelle dürften sich sicherlich im Mittelfeld abspielen, wo sich beide Teams schon in der Vergangenheit nichts geschenkt haben.