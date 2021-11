Start in die neue Hockey-Hallenrunde : Fehlstart für die BTHV-Teams

Bonn Sowohl die BTHV-Damen als auch die -Herren kassieren zum Auftakt der Hockey-Hallenrunde je zwei Niederlagen.Ein erster Dämpfer für die Aufstiegsambitionen der Herren.

Fehlstart für die BTHV-Teams: Sowohl die ersten Damen als auch die ersten Herren der Lila-Weißen sind am Wochenende mit Niederlagen in die neue Hockey-Hallenrunde gestartet.

Für die BTHV-Damen begann die dritte Saison in der Bundesliga mit einer knappen 2:3 (1:1)-Niederlage beim Viertelfinal-Kandidaten Uhlenhorst Mülheim. Besonders bitter. Das Siegtor erzielten die Gastgeberinnen in der letzten Spielminute. Trotzdem war Trainer Mathias Caspari zufrieden. „Wir haben gegen eines der stärksten Teams in der Liga sehr gut verteidigt und am Ende Pech gehabt.“ Und so reichten die Tore von Kyra Angerer zum zwischenzeitlichen 1:1 (25.) und Sophie Lindlar (37.) zum 2:2-Ausgleich nicht, um den eigentlich verdienten Punkt mit nach Hause nach Bonn zu nehmen.