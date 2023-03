Nürburgring Ferrari will am Nürburgring an die Spitze

Am kommenden Samstag startet die Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) in ihre zweite Runde. Gegenüber dem Auftaktrennen vor zwei Wochen hat das Starterfeld zugelegt. 141 Autos sind gemeldet, darunter 30 GT3-Boliden. Weiterhin nicht dabei ist das Team Octane 126, das bereits zum Saisonauftakt einen neuen Ferrari 296 GT3 an den Start bringen wollte, in dem auch Luca Ludwig aus Alfter seine Runden drehen sollte. „Das Auto wurde zwar ausgeliefert, es fehlen aber Teile“, sagt Ludwig. Wo und warum es hakt, weiß er auch nicht.