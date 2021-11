13 Fahrer mit Titelchancen : Finale des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring

Eng geht es beim ADAC GT Masters zu. In dieser Szene liegt der Lamborghini von Bortolotti/Mapelli an der Spitze. Foto: Oliver Ermert

Nürburgring An diesem Wochenende findet auf dem Nürburgring das Finale des ADAC GT Masters statt. Die Rennen waren wegen der Flutkatastrophe verschoben worden. Insgesamt 13 Fahrer rechnen sich noch Chancen auf den Titel aus.

Für das Land-Team greift der Audi-Pilot jedenfalls schon seit sechs Jahren ins Lenkrad. 2016 gewann er mit der Truppe das ADAC GT Masters und 2017 das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Auch in diesem Jahr gehört er gemeinsam mit seinem Teamkollegen Ricardo Feller zu den Titelfavoriten. Das Duo reist mit vier Punkten Vorsprung in die Eifel.

Am Finalwochenende werden 56 Punkte vergeben

Da an einem Wochenende 56 Zähler vergeben werden, ist der erneute Titelgewinn aber noch längst nicht in trockenen Tüchern. Die Mercedes-Piloten Luca Stolz und Maro Engel vom Team Toksport WRT können noch aus eigener Kraft die Entscheidung zu ihren Gunsten herbeiführen. Die Drittplatzierten, Titelverteidiger Michael Ammermüller und sein diesjähriger Co-Pilot Mathieu Jaminet, die einen Porsche des Teams SSR Performance pilotieren, liegen mit einem Rückstand von 17 Zählern ebenfalls gut im Rennen. Sollte Ammermüller tatsächlich seinen Titel verteidigen – dies gelang bislang keinem Piloten in der 15-jährigen Geschichte der Rennserie –, wäre dies für ihn ein Déjà-vu-Erlebnis. Auch im vergangenen Jahr reiste er als Tabellendritter zum Finale und verließ das Feld am Ende als Meister.