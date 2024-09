Frauenfußball-Mittelrheinliga: RW Merl Schauen, wo die Reise hingeht

Ähnlich langfristig möchten die Verantwortlichen in Merl nun auch mit Blumenroth zusammenarbeiten, angedacht sind für den Anfang mindestens drei Jahre. Dahinter steckt die Idee, den Umbruch mit einer jungen Truppe einzuleiten und dabei die „Individualität der Mädels auf den Platz zu bringen”. Dafür scheint die ehemalige Regionalligaspielerin des SC 07 Bad Neuenahr geradezu prädestiniert, trainierte sie doch bei den Badestädterinnen in den vergangenen Spielzeiten die B-Juniorinnen in der Regionalliga Südwest.