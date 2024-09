Frauenfußball-Mittelrheinliga Das ist das Team der SF Ippendorf

Hüffel hat sich vorgenommen, gemeinsam mit Co-Trainer Florian Hamecher dem Team eine neue Spielidee nahezubringen, die da lautet: sich „mit kreativen Ideen aus Drucksituationen lösen“ und „nach Ballgewinnen schnell zum Torabschluss kommen”. Der erst 26 Jahre alte Übungsleiter weiß nur allzu gut, dass nicht alles auf Anhieb funktionieren wird und sich seine Spielerinnen „Baustein für Baustein” zum Klassenerhalt arbeiten wollen. Damit ist die Marschrichtung vorgegeben. 30 Punkte sollen her – und das so schnell wie möglich. „Alles andere ist ein Bonus”, erklärt der neue Chef, der in Zukunft mit seiner Elf „gefestigt in der Liga auftreten” will.