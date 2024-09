Frauenfußball-Mittelrheinliga SV Allner-Bödingen hat den Aufstieg im Visier

Qualität läuft vor allen Dingen in Person von Emine Demir und Nicole Rauch auf. Demir ist „über den neuen Coach gekommen und soll den Konkurrenzkampf anheizen”. Die Stürmerin war zuletzt bei Fortuna Köln II aktiv und erzielte in den vergangenen drei Spielzeiten der Landesliga Mittelrhein 56 Tore in 37 Spielen. Rauch wechselt aus der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln zum SV Allner-Bödingen und verstärkt die Defensive. Die erst 19-jährige Verteidigerin gehörte in der Vorsaison zum Regionalligakader des „Effzeh” und bestritt in der Saison 2022/23 sogar eine Partie in der 2. Bundesliga.