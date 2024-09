Frauenfußball-Mittelrheinliga: SV Menden Ergebnisse sind sekundär

Der neue Coach will in seiner ersten Saison zunächst einmal „genug Punkte holen, um einen gesicherten Tabellenplatz“ zu bekleiden. Im Grunde genommen verfolgt er aber ein wesentlich größeres Ziel. Heiliger möchte „vor Ort bleiben, in erster Linie den SV Menden entwickeln und Erfolg haben, wie auch immer sich Erfolg letztlich äußern mag”.