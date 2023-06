FVM-Liga: 2:4-Heimniederlage gegen Bergisch Gladbach Das Wunder bleibt aus: Friesdorf steigt ab

Gegen Bergisch Gladbach stand zunächst BW-Keeper Lukas Litschel im Mittelpunkt. Dreimal bewahrte er sein Team in der ersten Viertelstunde vor einem Rückstand, einmal trafen die Gäste den Pfosten. Erst anschließend kam der Gastgeber besser ins Spiel und ging nach einer halben Stunde durch Mohamed Dahas in Führung. Zu diesem Zeitpunkt schien der Klassenerhalt in greifbarer Nähe, da im Fernduell Fortuna Köln II in Glesch zum 1:1 ausgeglichen hatte. Als Argent Thaqaj unmittelbar nach Wiederanpfiff auf 2:0 stellte (46.), schien alles möglich. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, hatte Huhn gesagt. Diese erlosch jedoch schnell, denn Glesch zog im Parallelspiel auf 3:1 davon. Dieses Zwischenergebnis sprach sich schnell herum, die Blau-Weißen ließen die Köpfe hängen und gaben die Führung aus der Hand. Maurice Neukirch (58./90.), Claudio Heider (Strafstoß/67.) sowie Jan Peters (77.) drehten die Partie. Dass Glesch am Ende mit 4:3 gewann, interessierte keinen mehr.