Klassiker auf dem Nürburgring Frikadelli-Ferrari triumphiert beim 24-Stunden-Rennen

„Natürlich fühlt es sich gut an, auf der Pole-Position zu stehen, aber bei einem 24-Stunden-Rennen ist die Startposition nicht so wichtig“, erklärte Marciello nach seiner schnellsten Runde. Dies galt umso mehr, als in den vergangenen Jahren der Polesetter meistens nicht gewonnen hatte. Bereits in der dritten Runde verlor Marciello die Führung an Marco Mapelli im Abt-Lamborghini. Der fiel später nach einem Reifenschaden ebenso zurück wie der Frikadelli-Ferrari. Dieser erlitt ebenfalls einen Reifenschaden, allerdings in der Nähe der Box, sodass sich der Zeitverlust in Grenzen hielt.