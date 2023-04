Handball-Regionalligist TSV Bonn rrh. reist zum Bergischen HC Für Trainer Berblinger ist es fast ein Heimspiel

Ausfälle meldet freilich auch Berblinger. So fehlen mit dem zuletzt in bestechender Form befindlichen Alexander Schöneseiffen und Abwehrspieler Fabian Struif zwei Leistungsträger. „Wir halten aber an unserer nach dem feststehenden Klassenerhalt formulierten Zielsetzung, die letzten vier Spiele erfolgreich zu gestalten, weiter fest“, sagt Berblinger.