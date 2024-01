Winter-Bilanz in der Fußball-Bezirksliga Gelingt dem SV Vorgebirge der nächste Aufstieg?

Von solchen Gedanken können die Verantwortlichen in Beuel aktuell nur träumen. Der SV Beuel, in der vergangenen Spielzeit noch Vierter, steht zur Halbzeit bedrohlich nahe an den ersten Abstiegsplätzen. Nur drei Punkte trennen das Team von Trainer Christoph Gerlach von der gefährlichen Zone. Der erste Vorsitzende des Vereins, Manuel Lopez, glaubt dennoch weiterhin an die Mannschaft: „Unsere Hinrunde war insgesamt in Ordnung“, so Lopez. „Es muss uns nur zukünftig besser gelingen, die große fußballerische Qualität unseres Teams auch in Punkte umzuwandeln. Hier haben wir in der Hinrunde einfach zu viel liegen gelassen.“