Große Herausforderung : Clubs aus Bonn und der Region freuen sich über Fan-Rückkehr

Bonn Beim 1. FC Köln sind im Heimspiel gegen Hoffenheim am Samstag 9200 Fans zugelassen. Auch die Telekom Baskets Bonn und die Kölner Haie spielen bald wieder vor Publikum – doch der Wunsch nach mehr Zuschauern ist groß.

Für die einen ist es ein bedeutender Schritt, für andere dagegen nur ein kleiner in die richtige Richtung. Die Sportvereine aus Bonn und der Region haben mit gemischten Gefühlen auf die Einigung der Länder bei der Zuschauer-Thematik reagiert. Wie berichtet, darf ab sofort bei bundesweiten Teamveranstaltungen in Sportstätten mit mehr als 1000 Plätzen bis zu 20 Prozent der Kapazität genutzt werden.

Jubel hinter der Maske

Mehr Dauerkarten-Interessenten als zu vergebende Plätze

Immerhin rund 1200 Fans dürfen gemäß der 20-Prozent-Regel künftig bei den Heimspielen der Telekom Baskets Bonn dabei sein. „Wir bekommen wieder ein bisschen Stimmung in die Halle. Die Seele des Spiels wird dadurch wieder zum Leben erweckt“, sagt Baskets-Sportmanager Michael Wichterich mit Vorfreude. Die Rückkehr der Zuschauer in dieser Größenordnung führe zwar zu einer finanziellen Entlastung, könne die Höhe der Kosten aber nicht ausgleichen. In den vergangenen Saisons hatten die Baskets stets einen Zuschauerschnitt von mehr als 5000. „Natürlich würden wir uns mehr Zuschauer wünschen, aber wir können in dieser Situation nicht nur auf uns schauen“, betont Wichterich. Gar nicht zu spielen sei umgekehrt auch keine Option.