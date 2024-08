Typische Fußballeltern Experten, Ultras und verhinderte Profis

Lothar Matthäus hatte keine Lust mehr. Selbst sein Status als früherer Weltfußballer und Rekordnationalspieler schützte ihn als Jugendtrainer des TSV Grünwald nicht vor Kritik. „Die Spieler haben weniger Probleme gemacht als die Eltern der Kids“, sagte der Weltmeister von 1990 bei TV-Sender Sky. Er habe „den ganzen Tag am Telefon“ gehangen und sich angehört, was er alles falsch mache. „Dann habe ich mir gedacht: Soll es ein anderer machen, vielleicht macht er es besser“, sagte der 63-Jährige, dessen Sohn selbst in der Mannschaft kickte. Wie schwierig Fußballeltern sein können, ist unter Jugendtrainern ein offenes Geheimnis. Der GA hat Väter und Mütter auf Sportplätzen typologisiert – sehr überspitzt und definitiv subjektiv.