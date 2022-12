Verdienstnadeln und DFB-Uhren : Fußballkreis Bonn zeichnet Ehrenamtler aus

Ohne sie geht in den Vereinen nichts: Jürgen Bachmann (rechts), Vorsitzender des Fußballkreises Bonn, zeichnete verdiente Ehrenamtler aus. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Der Fußballkreis Bonn hat verdiente Ehrenamtler für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet.

Ein Ehrenamt wird laut der Internet-Enzyklopädie „Wikipedia“ gewöhnlich definiert als die „selbstlose Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder einer gesellschaftlichen Aufgabe im Gemeinwohlinteresse ohne Einkunftserzielung“. In den vergangenen Tagen wurden vielerorts im Rahmen des „Weltehrenamttages“ diverse Auszeichnungen für Menschen mit besonderem sozialem Engagement vorgenommen.

So auch in Dransdorf, wo der Fußballkreis Bonn seinen traditionellen Kreisehrenamtstag durchführte. Kreisvorsitzender Jürgen Bachmann zeichnete Bilal Bodabouz vom SC Volmershoven-Heidgen für seine Tätigkeit im Kreisschiedsrichterausschuss mit der Verdienstnadel des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) in Silber aus. Ebenso erhielt Detlef Lünenbach von TuRa Oberdrees die FVM-Ehrennadel.