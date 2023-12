Fußball-EM 2024 Mehrere Nationalteams interessieren sich für Bonn als EM-Quartier

Viele Verbände der insgesamt 24 EM-Teilnehmer haben bereits eine Entscheidung getroffen. Die Spanier haben ihr Team Base Camp in Donaueschingen, die Österreicher in Berlin, die Schweizer in Stuttgart, die Niederländer in Wolfsburg, die Türken in der Nähe von Hannover und die Engländer im Weimarer Land.