Besuch in der Telekom-Zentrale Der EM-Pokal kommt nach Bonn

Der Pokal der Fußball-Europameisterschaft kommt in die Region. Auf der sogenannten Trophy Tour durch die Austragungsorte der Europameisterschaft 2024 macht der „Coupe Henri Delaunay“ am heutigen Freitag sowie am Samstag Halt in Köln. Im Rahmen der Trophy Tour bringt der DFB den original EM-Pokal nach Köln. Am Samstag ist der Cup von 13.30 bis 15 Uhr auf dem Alter Markt in der Kölner Innenstadt zu sehen. Fans können sich dort mit der legendären Trophäe fotografieren.