SVV sichert sich vorzeitig den Kreismeistertitel SV Vorgebirge steht in der Bezirksliga

Als Schiedsrichter Bilal Bodabouz um 17.40 Uhr die Partie am Kunstrasenplatz Waldorf abpfiff, gab es kein Halten mehr. Die Spieler des SV Vorgebirge lagen sich in den Armen, die rund 150 Zuschauer ließen Konfettikanonen platzen. Durch den 2:0 (0:0)-Sieg gegen Hertha Buschhoven hat sich der SV Vorgebirge zum Meister der Bonner Fußball-Kreisliga A gekürt und startet in der kommenden Saison zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in der Bezirkslig