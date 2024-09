Fußball-Kreispokal Bonn Endenich gewinnt zweistellig gegen den FC Jawanan

Deutlich schwerer tat sich der SSV Merten, der beim A-Ligisten 1. FC Hardtberg erst nach Verlängerung mit 3:1 (0:1, 1:1) die Oberhand behielt. Emil Gruslak brachte den Außenseiter schon in der ersten Minute in Front, Samir Malaab glich sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit aus. In der Verlängerung trafen für den SSV dann noch Johannes Jahn (109.) und Abdenbi Oubelkhiri (118.) ins Schwarze.