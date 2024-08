Fußball-Kreispokal Bonn SV Ennert freut sich auf den Bonner SC

So gastiert der Bonner SC am Sonntag um 15.30 Uhr bei der SV Ennert (A-Klasse), die einen großen Umbruch vollzogen hat. Noch größer ist der Klassenunterschied zwischen dem C-Kreisligisten SF RW Beuel und dem FV Endenich (Sonntag, 15 Uhr). FVM-Liga-Neuling SSV Merten schließlich tritt bereits am Freitag um 19.30 Uhr zum Derby beim traditionsreichen VfL Alfter an, der in der C-Klasse einen Neuanfang startet.