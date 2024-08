Fußball-Kreispokal Bonn Bonner SC macht kurzen Prozess

Am spannendsten machte es dabei der FV Endenich, der beim in die Bezirksliga abgestiegenen FC BW Friesdorf zu einem knappen 2:1 (0:0)-Erfolg kam. Fabio Dias (61.) brachte Friesdorf in Front; danach zeigte sich der FVE Leverkusen-like und drehte durch späte Treffer von Beckly Gwe Fontem (90.) und Jakub Rufus Merlan-Jarecki (90.+2) die Partie noch.