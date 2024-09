Fußball-Kreispokal Bonn Günstige Lose für Endenich und Merten

Das Schlagerspiel in der Runde der letzten 16 wird freilich erst in der darauffolgenden Woche ausgetragen: Mittelrheinligist Bonner SC ist am 11. September zu Gast beim ambitionierten Landesliga-Vertreter SC Rheinbach, da das Team von Trainer Sascha Glatzel an diesem Donnerstag beim Blitz-Benefizturnier des Fußball-Verbandes Mittelrhein (FVM) mit dem 1. FC Köln, Viktoria Köln und Alemannia Aachen im heimischen Sportpark Nord beschäftigt ist.