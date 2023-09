Fußball-Kreispokal Bonner SC und Endenich geben sich keine Blöße

Die anderen beiden Partien wurden erst in der Verlängerung entschieden. Kreisligist SC Volmershoven-Heidgen setzte sich mit 3:2 (0:0) gegen den Bezirksligisten TuRa Oberdrees durch. In der Verlängerung hatte Florian Rink den Favoriten noch in Führung gebracht (106.), bevor Michael Braun (113.) und Marcel Jurgielaniec (120.) die Partie drehten. Der SSV Merten behielt im Landesliga-Duell gegen den SSV Bornheim mit 4:2 (0:1, 2:2) die Oberhand. In der zweiten Hälfte der Verlängerung entschied Merten die Partie durch Treffer von Moritz Moik (113.) und Danny Simmo (120.).