Drei Spieltage vor Saisonende FC Blau-Weiß Friesdorf zieht Mannschaft zurück

Bonn · Der FC Blau-Weiß Friesdorf tritt in der Fußball-Landesliga in den verbliebenen drei Saisonspielen nicht mehr an. Wie es mit dem Verein weitergeht, ist weiter unklar.

03.05.2024 , 17:13 Uhr

Hängende Köpfe: Vor knapp einem Jahr stiegen die Friesdorfer aus der Mittelrheinliga ab. Foto: Wolfgang Henry

Von Sebastian Siebertz Redakteur Sport