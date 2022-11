Jürgen Hülder muss gehen : VfL Alfter trennt sich von seinem Trainer

Jürgen Hülder musste in Alfter seinen Hut nehmen. Foto: Wolfgang Henry

Alfter Erst im Sommer trat Jürgen Hülder das Traineramt beim VfL Alfter an. Nach der Niederlage gegen die SV Deutz 05 hat sich der Verein nun jedoch von ihm getrennt.

„Wir haben eine Gesamtverantwortung für den VfL Alfter und wollen unsere Ziele erreichen. Daher sind wir in der Gesamtabwägung zu dem Entschluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls benötigen“, heißt es auf der Facebook-Seite des VfL.

Konkreter wird Mehmet Dogan, seines Zeichens Spieler, Co-Trainer und Sportlicher Leiter in Alfter, denn das Wort Ziele bedeutet nichts anderes als Aufstieg. „In diesem Jahr ist es einfacher aufzusteigen, denn wenn kein Mittelrheinverein aus der Regionalliga absteigt, reicht uns auch Platz zwei“, erklärt er.

Dass dies mit Hülder nach diversen Rückschlägen in dieser Saison noch machbar gewesen wäre, daran mochten die Verantwortlichen beim VfL angesichts eines Rückstandes von bereits sechs Zählern offenbar nicht mehr glauben. „Wir haben die spielerische Entwicklung nicht gesehen“, sagt Dogan, der jedoch auch die Aktiven in die Verantwortung nimmt.