Fußball-Mittelrheinliga: Rückschläge für Alfter und Friesdorf : FC Hennef und FC Düren weiter Kopf an Kopf

Hendrik Strobl (l.) brachte den SSV 04 in Führung. Foto: Wolfgang Henry

BONN/RHEIN-SIEG-KREIS In der Fußball-Mittelrheinliga geht das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze zwischen dem Primus 1. FC Düren und Verfolger FC Hennef 05 weiter. Während Düren in Wesseling mit 6:0 siegte, entführte Hennef drei Punkte aus Arnoldsweiler (4:1). Der VfL Alfter (0:1 in Glesch) und BW Friesdorf (1:3 gegen Freialdenhoven) mussten Rückschläge hinnehmen. Der Siegburger SV 04 spielte gegen Fortuna Köln II remis.