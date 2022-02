Fußball-Mittelrheinliga : Ausfallliste des FC Hennef 05 wird länger

Nach dem klaren Sieg gegen Hürth sind die Friesdorfer Spieler nun gegen Frechen in der Außenseiterrolle. Foto: Wolfgang Henry

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Ohne zwei weitere Spieler empfängt der FC Hennef 05 an diesem Mittwoch in der Fußball-Mittelrheinliga den SV Eilendorf. Derweil will der FC Blau-Weiß Friesdorf den Schwung aus dem jüngsten Erfolg gegen Hürth gegen Frechen nutzen.