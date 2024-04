Saisonendspurt in der Fußball-Mittelrheinliga „Wir haben es noch selbst in der Hand“

Der angestrebte sechste Tabellenplatz dürfte für den FC Hennef bei fünf Punkten Rückstand kaum noch zu erreichen sein. Zumindest einstellig soll es aber werden, auch wenn am Sonntag mit Frechen der Tabellendritte im Anton-Klein-Sportpark gastiert. „Es ist unser letztes Heimspiel in dieser Saison, da wollen wir uns von unserer besten Seite präsentieren und uns mit einer guten Leistung verabschieden“, nimmt FCH-Trainer Fatih Özyurt seine Mannschaft in die Pflicht. Zu oft enttäuschten die Hennefer, die auswärts die meisten Punkte holten, ihr Publikum. „Außerdem ist es für uns die letzte Möglichkeit, gegen eine Spitzenmannschaft aus dem oberen Tabellendrittel zu punkten“, sieht Özyurt einen weiteren Motivationsfaktor. Die Kaderplanung nimmt derweil konkretere Formen an. Nach den Innenverteidigern Haydar Shala und Leo Camara verlängerten auch die Talente Volkan Ballicalioglu und Denys Pinchuk um eine weitere Saison.