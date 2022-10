FVM-Liga: Hennef punktet, Friesdorf verliert : Siegburg stürzt mit neuem Coach den Spitzenreiter

BONN/RHEIN-SIEG-KREIS Thomas Klimmeck feierte als neuer Trainer des Fußball-Mittelrheinligisten Siegburger SV 04 einen gelungenen Einstand. Sein Team bezwang überraschend den bisherigen Tabellenführer FC Wegberg-Beeck mit 3:1. Auch der FC Hennef 05 verließ als Sieger den Platz. Im Verfolgerduell beim SV Bergisch Gladbach behielt die Elf von Trainer Sascha Glatzel mit 2:1 die Oberhand. Eine erneute Niederlage musste hingegen der FC Blau-Weiß Friesdorf beim 0:2 gegen den SV Eintracht Hohkeppel hinnehmen.

SV Bergisch Gladbach 09 - FC Hennef 05 1:2 (0:2): Die Hennefer überraschten die Hausherren mit konsequentem Pressing. Bereits in der vierten Minute luchste Robin Schmidt dem ehemaligen 05er Andy Habl das Leder ab und schoss die Gäste in Führung. Fünf Minuten darauf nahm Michael Okoroafor einem Gladbacher Spieler den Ball ab und wurde strafstoßwürdig gebremst. Robin Schmidt stellte per Elfmeter auf 2:0 für den FCH (9.). „Wir hätten vor der Pause eigentlich noch erhöhen müssen“, sagte Dirk Hager, der Sportliche Leiter der 05er.